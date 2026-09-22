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Batman'da park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

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Batman'da park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
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Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu; otomobilini olay yerinde bırakan sürücü kaçtı.

Batman'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Otomobilini olay yerinde bırakan sürücü kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda 06 ED 8999 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından otomobilini olay yerinde bırakan sürücü kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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