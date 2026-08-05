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Batman'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir araç yangınına karşı bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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