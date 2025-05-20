Batman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Batman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Batman'da camide namaz kıldıktan sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki İsmail Tokdemir, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da namaz çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da camide namaz kıldıktan sonra evine dönen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde camide namaz kıldıktan sonra otomobiline binmek üzere yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki İsmail Tokdemir'e otomobil çarptı. Tokdemir, çarpmanın etkisi ile savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Tokdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Tokdemir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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