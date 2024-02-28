Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Batman-Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Batman- Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda 21 ABR 345 plakalı otomobilin sürücüsü kavşaktan dönmeye çalışan 33 PK 147 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralana motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN