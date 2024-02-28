Üye Girişi
Haberler

Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncelleme:

Batman-Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman- Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda 21 ABR 345 plakalı otomobilin sürücüsü kavşaktan dönmeye çalışan 33 PK 147 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralana motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Siirt Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title