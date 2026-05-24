Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 4 yaralı

Batman'da bir otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Batman-Kozluk kara yolu Bıçakçı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan E.S. (26), M.S. (22), R.S. (56) ağır yaralanırken, İ.S. (55) ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı