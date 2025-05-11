Batman'da Otomobil ile Tırın Çarpışması: 3 Yaralı

Batman'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Pazaryeri Mahallesi'nde 72 BB 024 plakalı otomobil ve 04 ABB 285 plakalı tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - BATMAN