Batman'da Nitelikli Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı

Batman'da hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı JASAT timlerince yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan teknik takip sonucu Hasankeyf ilçesinde olduğu belirlenen E.Ş.'nin yakalanması için JASAT ekipleri ilçeye bağlı Yolüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanarak Batman'a getirilen zanlı E.Ş. yapılan adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BATMAN