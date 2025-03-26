Batman'da Narkotik Operasyonu: 4 Kilogram Metamfetaminle 3 Kişi Tutuklandı
Batman'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 4 kilo 110 gram metamfetaminle yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Operasyon, il emniyet müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Batman'da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı
BATMAN - Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetaminle yakalanan 2'is kadın 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinden durdurulan bir araçta narkotik köpeği "Mailo" ile arama yapıldı. Aramada, kadın çatasına konulmuş 4 kilo 110 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa