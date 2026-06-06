Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Batman'ın Kozluk ilçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 kilo 500 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Kozluk ilçesi girişinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 11 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı