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Batman'da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Batman'da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Batman-Siirt Çevre Yolu'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Melih Altun, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Batman-Siirt Çevre Yolu üzerindeki Körük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile Melih Altun'un kullandığı motosiklet çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Altun, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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