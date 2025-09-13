Haberler

Batman'da Minibüsün Çarptığı 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman'da Minibüsün Çarptığı 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da geri manevra yapan bir minibüs, 1 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğuna çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı 1 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, kaza Sağlık Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri geri gelen minibüs, aracın arkasında bulunan 1 yaşındaki N.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım

Maç sonu canlı yayında açıkladı: Ona en iyi Rolex'i alacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.