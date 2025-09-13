Batman'da Minibüsün Çarptığı 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı 1 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, kaza Sağlık Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri geri gelen minibüs, aracın arkasında bulunan 1 yaşındaki N.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN