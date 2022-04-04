Tartıştığı eşini sokak ortasında 11 yerinden bıçakladı - Haberler

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Tartıştığı eşini sokak ortasında 11 yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da 24 yaşındaki bir şahıs, sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini 11 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Batman'da Meydan Mahallesi Şemsiye sokakta meydana gelen olayda, 24 yaşındaki S.E., boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., eşi tarafından 11 yerinden bıçaklandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.E'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı eşini sokak ortasında 11 yerinden bıçakladı

Tartıştığı eşini sokak ortasında 11 yerinden bıçakladı

Tartıştığı eşini sokak ortasında 11 yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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