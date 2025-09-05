Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin Paket Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN