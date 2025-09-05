Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin Paket Ele Geçirildi

Haberler

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
