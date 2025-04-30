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Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Batman-Siirt çevre yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

BATMAN - Batman- Siirt çevre yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt çevre yolunda 16 SHR 63 ve 56 AAD 510 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yarlılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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