Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

BATMAN - Batman- Siirt çevre yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt çevre yolunda 16 SHR 63 ve 56 AAD 510 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yarlılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.