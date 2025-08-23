Batman'da İki Arkadaşın Ölümü: Tartışma ve İntihar

Batman'da meydana gelen iki ayrı olayda, 2 arkadaş öldü.

Edinilen bilgilere göre, Karayün köyünde çıkan tartışma sonucu 24 yaşındaki Şehmus Kılınç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşının ölüm haberini alan 22 yaşındaki Furkan Can Kılınç ise Tilmerç Mahallesi'nde belindeki tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Ölen her 2 arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaylarla ilgili polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN