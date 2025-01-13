Batman'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
Batman'da tır kasasında kaçak göçmen taşıdığı belirlenen 2 kişi tutuklandı. Çeşitli illere götürülmek üzere illegal yollardan ülkeye girmiş 5 göçmen tır dorselerinde yakalandı ve adli işlemlerinin ardından göçmen sevk merkezine teslim edildi.
Batman'da göçmen kaçakçılığı: 2 tutuklama
BATMAN - Batman'da tır kasasında kente kaçak yollarla göçmen getiren 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda ülkeye illegal yollarla girmiş ve ülke içerisinde başka illere götürülen 5 kişi tır dorselerinde yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar adli işlemlerinin ardından idari işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili yakalanan şüpheli 2 şahıs ise Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandı.