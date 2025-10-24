Batman'da Geri Dönüşüm Fabrikasında İşçi Helezon Makinesine Sıkıştı

Batman'ın İkiztepe köyünde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçi, helezon makinesine sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre, İkiztepe köyü mevkiinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çalışan bir vatandaş, helezon kısmına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaralı vatandaş sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN