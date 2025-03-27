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Batman'da genç, parmağına sıkışan yüzükten itfaiye yardımıyla kurtuldu

Batman'da genç, parmağına sıkışan yüzükten itfaiye yardımıyla kurtuldu
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Batman İluh Devlet Hastanesi'nde, 21 yaşındaki bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye erleri tarafından doktor gözetiminde gerçekleştirilen bir saatlik çalışma sonucunda çıkarıldı.

Batman İluh Devlet Hastanesi'nde 21 yaşındaki bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye erleri tarafından doktor gözetiminde gerçekleştirilen bir saatlik titiz çalışma sonucunda çıkarıldı.

Batman'da 21 yaşındaki genç, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye eri Mehmet Aktan, parmakta sıkışan yüzüğü İluh Devlet Hastanesi'nde doktor gözetiminde bir saatlik çalışmanın sonunda çıkarttı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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