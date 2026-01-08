Haberler

Batman'da tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda

Batman'ın Beşiri ilçesinde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle 87 yaşındaki Zeynep Atmaca hayatını kaybetti. Eşi Ahmet Atmaca ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinde yemek yapan Zeynep Atmaca (87) ile eşi Ahmet Atmaca, mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendi. Durumun fark edilmesi üzerine köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Zeynep Atmaca'nın gaz zehirlenmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Atmaca ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Atmaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
