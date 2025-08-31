Batman'da engelli asansörü faciası: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Batman'da engelli asansörü faciası: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Batman'da engelli asansörünün halatının kopması sonucu yere çakılan 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Batman'da iddiaya göre bir binanın dışında bulunan engelli asansörünün halatının kopması sonucu yere çakılan 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Eroğlu (68), üçüncü katta bulunan evine çıkmak için binanın dışında yer alan engelli asansörünü kullandı. Ancak asansörün halatının kopmasıyla Eroğlu sert zemine çakıldı.

TALİHSİZ ADAM HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Eroğlu için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
