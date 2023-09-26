Batman'da eşiyle yolda yürüyen bir kişi, eski eşinin kardeşleri tarafından önce darp edildi, sonra silahla vurularak öldürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'da dehşet: Eşiyle yürürken eski kayınbiraderleri tarafından önce dövüldü, sonra öldürüldü

BATMAN - Batman'da eşiyle yolda yürüyen kişi, eski eşinin kardeşleri tarafından önce darp edildi, sonra silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dini nikahlı eşi B.A. ile birlikte yürüyen Ş.B. (38), daha önce boşandığı eşinin erkek kardeşleri K.A. ile İ.A.'nın saldırısına uğradı.

Ş.B.'yi ilk önce darp eden şahıslar, daha sonra tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine yakın bir iş yerine koşan B.A. ise, "Yardım edin kocamı dövüyorlar" diyerek yardım istedi.

Yardım için koşan vatandaşlar, olay yerine gittiğinde Ş.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.