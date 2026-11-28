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Batman'da Basın Kavşağı'nda yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Basın Kavşağı'nda yol kenarındaki çantayı fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, çevrede kısa süreli paniğe neden olan çantayı kontrollü şekilde patlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı