Batman'da Asfalt Yüklü Kamyon Virajda Devrildi: Sürücü Yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde virajı almayan asfalt yüklü kamyon kaza yaptı. Yan yatan kamyonda yaralanan sürücü, vatandaşların yardımıyla camdan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde çalışmaların devam ettiği Mereto Dağı yoluna asfalt taşıyan kamyon, Ergünü köyünde virajı alamayarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonun içinde sıkışan sürücü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla camdan çıkarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

