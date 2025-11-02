Haberler

Batman'da Asfalt Yüklü Kamyon Virajda Devrildi: Sürücü Yaralı

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde asfalt taşıyan bir kamyon virajı alamayarak devrildi. Kamyonda sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde virajı almayan asfalt yüklü kamyon kaza yaptı. Yan yatan kamyonda yaralanan sürücü, vatandaşların yardımıyla camdan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde çalışmaların devam ettiği Mereto Dağı yoluna asfalt taşıyan kamyon, Ergünü köyünde virajı alamayarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonun içinde sıkışan sürücü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla camdan çıkarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
