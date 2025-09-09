Batman'da Asayiş Olaylarında Yüzde 20 Düşüş

Batman Valisi Ekrem Canalp, ağustos ayında kentte yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarıyla ilgili verileri açıkladı.

Valilik binasında Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Vali Canalp, 2024 yılı Ağustos ayına göre asayiş olaylarında yüzde 20 oranında azalma yaşandığını söyledi. Vali Canalp, "Geçen yıl bin 73 olan olay sayısı bu yıl 854'e düştü. Olayların yüzde 98'i aydınlatılmıştır" dedi.

Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıl 288 olay meydana gelirken, bu yıl 251 olaya düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarda ise yüzde 39 oranında azalma görüldü. Yılın ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 12, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 30'luk düşüş kaydedildi. Ağustos ayında 400 aranan şahsın yakalandığını ifade eden Vali Canalp, yılın ilk 8 ayında bu sayının 5 bin 280'e ulaştığını belirtti. Narkotik olaylarında ise geçen yıl 170 olan olay sayısının bu yıl 199'a yükseldiğini aktaran Vali Canalp, ay içinde 212 adli işlem yapıldığını, 10 kişinin tutuklandığını söyledi.

Öte yandan, son 3 yılda kentte 2 ton 270 kilogram uyuşturucu madde ile 61 bin 463 adet sentetik hap ele geçirildi. Ağustos ayında 20 bin 970 paket kaçak sigara ve çeşitli emtia ele geçirildi. Siber suçlarda geçen yıl 114 olan olay sayısı bu yıl 140'a çıktı. Terörle mücadele kapsamında ise 17 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Gençlere özellikle banka hesaplarını başkalarının kullanımına açmamaları yönünde uyarıda bulunan Vali Canalp, "Bu suçun cezası en az 3 yıl 4 ay hapis. Kimse hesabını başkasına kullandırmasın" diye konuştu. - BATMAN