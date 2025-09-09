Haberler

Batman'da Asayiş Olaylarında Yüzde 20 Düşüş

Batman'da Asayiş Olaylarında Yüzde 20 Düşüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla asayiş olaylarında geçen yıla göre yüzde 20 oranında bir azalma yaşandığını açıkladı. Suç oranlarındaki düşüşler ve uyuşturucu madde ile siber suçlarla ilgili veriler paylaşıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, ağustos ayında kentte yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarıyla ilgili verileri açıkladı.

Valilik binasında Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Vali Canalp, 2024 yılı Ağustos ayına göre asayiş olaylarında yüzde 20 oranında azalma yaşandığını söyledi. Vali Canalp, "Geçen yıl bin 73 olan olay sayısı bu yıl 854'e düştü. Olayların yüzde 98'i aydınlatılmıştır" dedi.

Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıl 288 olay meydana gelirken, bu yıl 251 olaya düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarda ise yüzde 39 oranında azalma görüldü. Yılın ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 12, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 30'luk düşüş kaydedildi. Ağustos ayında 400 aranan şahsın yakalandığını ifade eden Vali Canalp, yılın ilk 8 ayında bu sayının 5 bin 280'e ulaştığını belirtti. Narkotik olaylarında ise geçen yıl 170 olan olay sayısının bu yıl 199'a yükseldiğini aktaran Vali Canalp, ay içinde 212 adli işlem yapıldığını, 10 kişinin tutuklandığını söyledi.

Öte yandan, son 3 yılda kentte 2 ton 270 kilogram uyuşturucu madde ile 61 bin 463 adet sentetik hap ele geçirildi. Ağustos ayında 20 bin 970 paket kaçak sigara ve çeşitli emtia ele geçirildi. Siber suçlarda geçen yıl 114 olan olay sayısı bu yıl 140'a çıktı. Terörle mücadele kapsamında ise 17 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Gençlere özellikle banka hesaplarını başkalarının kullanımına açmamaları yönünde uyarıda bulunan Vali Canalp, "Bu suçun cezası en az 3 yıl 4 ay hapis. Kimse hesabını başkasına kullandırmasın" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi

MHP'den kayyum kararına sürpriz yorum! Görüşmede açık açık söyledi
Ülke yangın yeri! Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler

Parlamento binasını ateşe verip, bakanı çıplak halde alıp götürdüler
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar

Bu çocuk büyüyüp 2 polisimizi şehit etti
Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı

Yeni servis edildi: Gürsel Tekin'in içeride çekilen görüntüleri bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.