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Batman'da Skunk Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da Skunk Operasyonu: 2 Tutuklama
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Batman’da durdurulan araçta 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.

Batman'da durdurulan araçta 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 31 Ağustos tarihinde il girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, 14 parça halinde toplam 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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