Batman'da Adli Keşif Sırasında Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da Adli Keşif Sırasında Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda adli keşif için giden arabanın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin idare mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif taşıyan araç şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sason ilçesi Mereto Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mereto Dağı'nda bulunan kilisenin idare mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri yürüten heyete eşlik eden bilirkişi ekibini taşıyan araç dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin Fesih Barut, Doktor Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Öğretim Görevlisi Serdar Akgönül, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve Mazlum Yılmaz oldukları belirlendi.

Batman Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sason ilçesinde 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. İdare mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır. Meydana gelen kazada 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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