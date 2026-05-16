Batman'da aranan 36 hükümlü yakalandı
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 36 hükümlü yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlüler, tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.
Batman genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BATMAN