Batman'da 15 Yaşındaki Kız Çocuğuna Motosikletli Saldırı

Batman kent merkezinde bir çocuğun, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevruz Alanı çevresinde kimliği henüz tespit edilemeyen motosikletli 2 kişi, yolun karşısına geçmekte olan 15 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşarak tekmeli saldırıda bulundu.

Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle seyir halindeki 2 kişinin çocuğa yaklaşıp tekme attıkları ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN