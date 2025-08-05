Batman'da 15 Yaşındaki Kız Çocuğuna Motosikletli Saldırı

Batman'da 15 Yaşındaki Kız Çocuğuna Motosikletli Saldırı
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Batman kent merkezinde kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tekmeli saldırıda bulundu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman kent merkezinde bir çocuğun, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevruz Alanı çevresinde kimliği henüz tespit edilemeyen motosikletli 2 kişi, yolun karşısına geçmekte olan 15 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşarak tekmeli saldırıda bulundu.

Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle seyir halindeki 2 kişinin çocuğa yaklaşıp tekme attıkları ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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