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Batman'da 12 Yaşındaki Kız Sakız Yutunca Hayatını Kaybetti

Batman'da 12 Yaşındaki Kız Sakız Yutunca Hayatını Kaybetti
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Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, çiğnediği sakızın soluk borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, çiğnediği sakızın soluk borusuna yapışması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Çamlıca Mahallesi'nde Esra Bozkurt (12), çiğnediği sakız soluk borusuna yapıştı. Bozkurt'un morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü. 12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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