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Batman'da 12 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Oynarken Annesini Vurdu

Batman'da 12 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Oynarken Annesini Vurdu
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, 12 yaşındaki bir çocuk tüfekle oynarken annesini kazayla vurdu. Ağır yaralanan anne, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, kazayla annesini vurdu. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Batman'ın Kozluk ilçesinde bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki B.C.A., yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazayla annesi Gülcan A.'yı (29) yaraladı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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