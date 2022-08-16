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Başkentteki fırtınada hayatını kaybeden Stajyer Mühendis Taha Öztürk'ün, ilk iş günü olduğu ortaya çıktı

Başkentteki fırtınada hayatını kaybeden Stajyer Mühendis Taha Öztürk'ün, ilk iş günü olduğu ortaya çıktı

Başkentte dün yaşanan fırtınada hayatını kaybeden stajyer Taha Öztürk'ün staj hayatındaki ilk iş günü olduğu ortaya çıktı.

Başkentte dün yaşanan fırtınada hayatını kaybeden stajyer Taha Öztürk'ün staj hayatındaki ilk iş günü olduğu ortaya çıktı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara'da dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu stajyer mühendis Taha Öztürk (21) hayatını kaybederken, stajyer Ege Kıratlı (21) ve stajyer Emre Çetin (22) ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaldırıldığı hastanede tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybeden stajyer mühendis Taha Öztürk'ün Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve Hacettepe üniversitesi Amerikan Futbol takımı oyuncusu olduğu öğrenildi. Ayrıca, hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün staj hayatına başladığı inşaatta ilk iş günü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, kazanın yaşandığı inşaatta yapım çalışmaların durdurulduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Hacettepe Üniversitesi, hayatını kaybeden stajyer mühendis Taha Öztürk'ün yakınları için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hacettepe Üniversitesi Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

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