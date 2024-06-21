Başkentte otomobilin çarptığı çocuk yaralandı... Kaza anı kamerada
Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Başkentte otomobilin çarptığı çocuk yaralandı... Kaza anı kamerada
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesi Altıağaç Mahallesi 206 Cadde üzerinde meydana geldi. Merkez istikametine ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan otomobilin çocuğa çarpma anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.