Başkent'te sahur vaktinde müstakil evde patlama sonrası yangın: 1 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde Emin Sevim'e ait olan bir müstakil evde sahur vaktinde patlama sonrası yangın çıktı.

Başkent'te sahur vaktinde müstakil evde patlama sonrası yangın: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde Emin Sevim'e ait olan bir müstakil evde sahur vaktinde patlama sonrası yangın çıktı. İçeride kalan adamı komşuları kurtarırken, adamın yaralandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Ressam olan ve biblolar yapan Emin Sevim, 03.30 sıralarında evinde çalışırken patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken içeride mahsur kalan Emin Sevim'i patlama sesine uyanan komşuları cam parmaklıkları olan demirleri kırarak içeriden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında hafif şekilde yaralanan Emin Sevim, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.