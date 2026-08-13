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Ankara-Eskişehir yolunda kaza: Yaralılar var

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Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bir kamyon ile halk otobüsünün karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bir kamyon ile halk otobüsünün karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, Ankara-Eskişehir yolu üzeri Temelli mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, bir halk otobüsü ile bir kamyonun karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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