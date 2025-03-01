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Ankara'da yatak fabrikasında yangın çıktı! İşçiler tahliye edildi

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan yatak fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada bulunan işçiler tahliye edilirken ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Fabrikada bulunan işçilerin tahliye edildiği öğrenildi. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Ankara'da yatak fabrikasında yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara'da yatak fabrikasında yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara'da yatak fabrikasında yangın çıktı! İşçiler tahliye edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yataklarda kullanılan süngerler yandığında söndürülmesi çok zordur muhtemelen binayı olduğu gibi kullanılmaz hale getirecek

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