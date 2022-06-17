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Başkan Büyüksu trafik kazası geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Başkan Büyüksu trafik kazası geçirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Başkan Büyüksu kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Güngör Mahallesi'nde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun içerisinde bulunduğu makam aracı, karşıdan gelen minibüsle çarpıştı. Makam aracı yan yatarken, Başkan Büyüksu ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Başkan Büyüksu'yu tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan kontrolün ardından Başkan Büyüksu hastaneden ayrıldı. Kazaya karışan makam aracı ve minibüs çekici yardımıyla kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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