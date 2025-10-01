Başkale'de Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kilo 311 gram skunk maddesi ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen faaliyet kapsamında, sürücülüğünü Y.T. (23) isimli şahsın yaptığı araçta, uyuşturucu madde arama köpeği Tütün'ün tepki vermesi üzerine arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan arama sonucunda; 4 kilo 311 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 63 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak şüpheli Y.T., Başkale Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan, Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 104 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildiği, şüpheli B.K. (34) hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre adli işlem yapıldığı bildirildi. - VAN