Başkale'de Trafik Kazası: 3 Hafif Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Başkale-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fiat marka otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN