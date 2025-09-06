Haberler

Başkale'de Trafik Kazası: 3 Hafif Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Başkale-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fiat marka otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
