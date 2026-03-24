İran sınırında erkek cesedi bulundu
Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırına yakın bir yerde bir vatandaşa ait ceset bulundu. Olay hakkında güvenlik güçleri inceleme başlattı.
Van'ın Başkale ilçesi İran sınırına yakın kırsal bölgede bir vatandaşa ait ceset bulundu. Edinilen bilgilere göre, Özpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Fehim Altosun isimli vatandaş, İran sınırına yakın kırsal bölgede ölü olarak bulundu.
KONUYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı