Son dakika: Başkale'de silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi - Haberler

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Son dakika: Başkale'de silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Başkale'de silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 16 Mayıs 2022 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 100 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 8 adet şarjörü, 400 gram patlayıcı madde, 60 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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