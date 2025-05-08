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Başıboş Sokak Köpekleri Hayvanlara Saldırdı: 6 Küçükbaş Telef Oldu

Başıboş Sokak Köpekleri Hayvanlara Saldırdı: 6 Küçükbaş Telef Oldu
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sugözü köyünde başıboş sokak köpekleri, sahipli küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara saldırarak 6 hayvanın ölümüne, 3 hayvanın yaralanmasına neden oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanları gömmek ve yaralı hayvanların tedavisini yapmak için köye sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sugözü köyünde başıboş sokak köpekleri evin bahçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara saldırdı. 6 küçükbaş hayvan telef olurken, 2 küçükbaş ve 1 büyükbaş yaralandı.

Sugözü köyünde küçük ve büyükbaş hayvanlara birer gün arayla başıboş köpeklerin saldırısı oldu. Önceki gün Mehmet Korkmaz'a ait koyun sürüsüne başıboş sokak köpekleri tarafından yapılan saldırıda 2 koyun, 1 inek yaralandı.

Bir gün sonra ise Aziz Tan'ın bahçesinde bulunan küçük ve büyükbaş hayvanlara sabahın erken saatlerinde çok sayıda başıboş sokak köpeği saldırdı. Köpekler 6 küçükbaş hayvanı telef etti.

Yaşanan olay sonrasında Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri telef olan hayvanları kuduz riskine karşı gömerek, yaralı hayvanların tedavisi ve aşılamasını yaptı.

Köydeki başıboş köpeklerin toplanarak barınağa konulacağı öğrenildi.

Hayvanlarının saldırıya uğradığını söyleyen Aziz Tan, "Köpekler burada avluya atlıyor. Koyunlar korkunca dışarı kaçıyor. Bu dışarda 6 tanesini parçalıyorlar. Telef olan küçükbaşları ilçe tarım ekipleri ile jandarma ekipleri gelerek köyden götürüp imha etti. Telef olan hayvanlarımın dışında üç tanesi ise korkudan kaçıp kayıplara karıştı. Oldukça mağdur durumdayım" dedi.

Bir başka hayvan sahiplerinden Mehmet Korkmaz ise "Ben hayvanların yanındaydım onlar bana da saldırdı. Ben canımı zor kurtardım. Sonra hayvanlarıma saldırdılar ve yardıma gelenlerle köpekleri kovaladık hayvanları yaralı halde kurtarabildik" şeklinde konuştu.

Köpeklerin kendisine saldırdığını da söyleyen Ali Efe de, "Geçen gün ben halı sahaya gidiyordum akşam bana saldırdılar babam beni kurtardı. Bugünde köyümüzü, komşumuzun koyunlarına saldırdılar. Beş altı tanesini telef ettiler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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