Başhekim Akdağ : "Kimi korkudan kalp krizi geçirdi, kimi yüksekten atladı"

Dicle Üniversitesi Adıyaman'dan ameliyat için hasta kabulüne başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Başhekimi Mehmet Akdağ, gelen vakalardan kimisi korkudan kalp krizi geçirdiğini kimisi ise yüksekten atladığını söyledi, Akdağ, Adıyaman'dan da hasta kabulüne başladığını da açıkladı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, 80 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıklayarak Adıyaman'dan ameliyat için hasta kabul ettiklerini ve depremde gelen vakaların korkudan kalp krizi ve yüksekten atlama gibi hastalarının da olduklarını söyledi. Akdağ, "Depremin olduğu ilk andan itibaren hemen akut dönemi sonrası hastanedeydik. Bütün öğretim görevlileri, hemşireler ve araştırmacı arkadaşlarımızla birlikte hızlı şekilde acil kriz masası oluşturduk. 2 yönden çalışmamız oldu birincisi teknik anlamda mühendis arkadaşlarımız bir taraftan bina kontrolü yaparken bir taraftan da acil ve kliniklerde, ameliyathanelerde depremzedeler için özel bir triyaj oluşturduk. Bu hastalara triyaj çerçevesinde hızlı bir şekilde muayene edilip, gerekli tetkikleri, tanı ve ameliyat aşamasını gerçekleştirmeye çalıştık. Tabi bunu yaparken de acil olmayan vakaları geçici olarak ertelettik. Kaç yaralı geleceği konusunda belirlemeler olmadığı için planımızı bu şekilde yaptık. An itibariyle 80 hastamız var bu süreçte ASKON çerçevesinde yakın ve komplike olan vakalar bize getirildi. Bu 80 hastadan 15'i Adıyaman'dan geldi. İlk 6 saate kraj sendromu hastalarımız geldi, olayın rehavetini dikkate alarak korkudan kalp krizi geçiren, panik yapıp yüksekten atlayan hastalarımız oldu el ve ayak karıklarıyla gelen hastalarımızda oldu. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kaybettiğimiz 2 hastamız var, 5 tanede enkazda kaybedilip getirilen vatandaşlarımız oldu. Dün akşam itibariyle de Adıyaman'dan hasta transferi başladı, il dışından da hasta transferi alıyoruz. 14. hastamızın kabulü bugün gerçekleşiyor, 13 hastamızı ameliyat ettik, şuan kliniklerde yatan hastalarımız var, genel durumları iyi" dedi.

"Psikolojik destekte başladı"

Çok ciddi ve kötü bir psikolojinin yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Akdağ, hastalara tıbbi destek yanı sıra psikolojik destekte verdiklerini belirtti. Akdağ, "Hastane bünyemizde bulunan psikiyatri ve psikologlarla bu hastalarımıza azda olsa psikolojik destek sağlama anlamında da çalışmalarımız oldu. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak hem acil, klinik ve rezerve ettiğimiz yoğun bakımlarla Diyarbakır'ımıza ve bölgemizden gelen hastalara hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.