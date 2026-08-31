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Başakşehir'de Kamyonet Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 1 Yaralı

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Başakşehir’de yokuştan inen kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı.

Başakşehir'de yokuştan inen kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada tır ile kamyonet arasında sıkışan araçtaki 1 kişi yaralandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Seki Caddesi'nde öğle saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yokuştan inen bir kamyonet, duramayarak trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada kamyonetin çarptığı tırın altına giren araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yokuştan korna çalarak inen kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına dalıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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