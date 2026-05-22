Başakşehir'de tır iki otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, aynı caddede seyir halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda ağır hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, aynı caddede seyir halinde olan iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda ağır hasar oluştu. Facianın eşiğinden dönülen kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, aynı caddede ilerleyen iki otomobilin üzerine devrildi. Kazanın etkisiyle otomobillerde ağır hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan facianın eşiğinden kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde devrilen tırın otomobillerin üzerine düştüğü anlar yer aldı. Kaza sonrası oluşan manzara ve hurdaya dönen araçlar ise dron kamerasıyla görüntülendi.

"Burada sürekli kaza oluyor"

Kazayı gören vatandaşlardan Murat Mutlu, bölgede sık sık benzer kazaların yaşandığını iddia ederek, "Burada sürekli kazalar oluyor. Bugün de tır devrilip 2 otomobilin üzerine düştü. Güvenlik kamerasından izlediğim görüntülere göre içeride 1 kişi yaralanmış. Vatandaşlar onu kurtarmış. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

