Başakşehir'de Sesli Diyafon Hırsızlığı: 5 Apartmanda Soygun

Başakşehir'de Sesli Diyafon Hırsızlığı: 5 Apartmanda Soygun
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İstanbul Başakşehir'de, kimliği belirsiz kişiler 5 apartmandaki sesli diyafon sistemlerini çaldı. Güvenlik kameralarının kaydettiği hırsızlık anları dikkat çekti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 5 ayrı apartmanda sesli diyafon sistemleri ile ziller, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsız ya da hırsızlar, kısa süre içinde 5 farklı apartmana girerek giriş kapılarındaki sesli konuşma sistemlerini hedef aldı. Apartman girişindeki diyafon ve zilleri yerinden söken şahıslar, çaldıkları malzemelerle birlikte kayıplara karıştı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla apartmanlara girip sistemi söktüğü anlar net şekilde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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