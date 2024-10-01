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Başakşehir'de Polis Takibinden Kaçan Araç İş Yerine Girdi

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Başakşehir'de polis kontrol noktasından kaçan bir araç, iş yerine girerek müşterilerin ezilme tehlikesi yaşamasına neden oldu. Olay sonrası bir kişi yakalanırken, diğer iki şahıs kaçmayı başardı.

Başakşehir'de polisten kaçan şahısların aracı iş yerine girdi, müşteriler ezilmekten son anda böyle kurtuldu

İSTANBUL - Başakşehir'de iddiaya göre polis kontrol noktasından kaçan bir araç yol üzerinde bulunan iş yerine girdi. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıslardan 1'i yakalanırken 2 kişi ise kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay,Başakşehir'de dün akşam saat 16.20'de meydana geldi. İddiaya göre içinde 3 kişi bulunan 34 GBN 204 plakalı bir araç polis kontrol noktasından kaçtı. Bunun üzerine polisler ile şahıslar arasında bir kovalamaca başladı. Şahıslar olayın yaşandığı yerde araçla bir tur attıktan sonra ikinci turda önüne farklı bir otomobil çıkınca yol üzerinde bulunan züccaciye dükkanına girdi. Polisin havaya bir el ateş etmesiyle aracı viteste bırakan 3 şahıs iş yerinin korkuluklarından atlayıp kaçtı. O sırada iş yeri önündeki ürünlere bakan müşteriler aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıslardan 1'i yakalanırken 2 kişi ise kaçtı. Dükkanda ise ufak çaplı maddi hasar oluştu. Şahısların araç ile işyerine girmesi ve kaçma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Alışveriş yapan insanlar canını zor kurtarıyor"

Olayla ilgili konuşan Ahmet Göktürk "Olay saat 18.30 sıralarında oldu. Polis arkada araç önde kaçıyor. Birinci turda buradan geçiyor, ikinci turda trafikten dolayı aracı yavaşlatıp içeri bırakıyorlar. Burada alışveriş yapan insanlar canını zor kurtarıyor. 2 çocuk ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Araç buraya giriyor. Araç hareket halindeyken kendilerini dışarı atıp kaçıyorlar. Yunus polisi o sırada havaya bir iki el ateş ediyor. Şahıslardan 2 kişi kaçıyor 1 kişiyi ise polis yakalıyor.

Başakşehir'de Polis Takibinden Kaçan Araç İş Yerine Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa

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