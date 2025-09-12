Haberler

Başakşehir'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

Başakşehir'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Elektrik aksamı nedeniyle çıkan yangında 4 işçi mahsur kaldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir oto yıkama dükkanında elektrik aksamı nedeniyle yangın çıktı. Elektrik gitmesinin ardından kepenklerin açılmadığı iş yerinde 4 işçi mahsur kaldı. Can pazarının yaşandığı yangında işçilerden 1'i hayatını kaybederken, 3'ü ağır yaralandı.

Yangın, dün saat 05.00 sıralarında Başak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde Super Wash isimli oto yıkama işletmesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinde yatılı kaldığı öğrenilen 4 yabancı uyruklu şahıs elektrik gidince kepenklerin açılmamasının ardından mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kepenkleri keserek içeri giren itfaiye ekipleri, Suriye uyruklu Abo Abdullah, Mısır uyruklu Abo Mervan ve Suriye uyruklu Muhammed bilinci kapalı şekilde ağır yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mısır uyruklu Hany Ahmed Mohammed Hathout'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İş yeri sahibi Musa Saadeddin'in ifadesine başvurulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
