1 ay takip ettiler, 3 dakikada 3 milyon liralık vurgun yaptılar

1 ay takip ettiler, 3 dakikada 3 milyon liralık vurgun yaptılar
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Başakşehir'de yaklaşık 1 ay boyunca kuyumcuyu izleyen 5 kişilik hırsızlık çetesi iş yerinin kepenk anahtarını kopyalayarak dükkana girdi. Şüpheliler sadece 3 dakikada 3 milyon liralık ziynet eşyasını çaldı. Soygun esnasında güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelen şüphelilerden biri "Seni vururuz, engel olma!" şeklinde tehditte bulunarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan bir kuyumcu dükkanında 11 Haziran'da film gibi soygun yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişi, yaklaşık bir aydır takip ettikleri kuyumcunun kepenk anahtarını kopyalayarak soygun planı hazırladı.

3 DAKİKADA 3 MİLYONLUK SOYGUN

Olay günü çalıntı olduğu öğrenilen motosiklet ve otomobille iş yerine gelen hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğer 4 kişi harekete geçti. Kepengi açan şüpheliler, ardından camlı kapıyı kırarak dükkana girdi. Kısa sürede içerideki tüm ziynet eşyalarını toplayan şüpheliler, 3 dakikada yaklaşık 3 milyon TL'lik vurgun yaparak geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı.

"SENİ VURURUZ!"

Soygun sırasında kuyumcunun güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelen şüphelilerden biri silah göstererek, "Seni vururuz, engel olma!" diyerek tehditte bulundu. Yüzleri maskeli olan şüphelilerin tamamının silahlı olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, iş yerinin güvenlik kameraları ve çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları mercek altına alındı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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