Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası! 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı - Haberler

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Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası! 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Başakşehir TEM Otoyolunda meydana gelen 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Tem Otoyolu Başakşehir İkitelli mevkii Edirne istikametinde saat 07.00 sıralarında bir karavanın sürücüsü sol şeritte durdu. Arkasından gelen 4 karavan, kamyonet ve servis minibüsü duramayarak birbiriyle çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Polis, trafikte güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu, TEM Edirne istikametinde 2 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Kazaya karışan kamyonette bulunan Çetin Bozkuş, "Öndeki araçların durmasından sonra, biz de arkadan gelen araçlarla peş peşe vurduk. En öndeki araç durunca, arkasındaki iki araç ona vuruyor. Biz durduk arkamızdaki araçlar da bize vurdu. Sırayla peş peşe kaza yaşanıyor." dedi.

Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Başakşehir, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

11 22:

tatili ikitelli organizede yaparlar artık

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