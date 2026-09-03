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Başakşehir'de İnşaat Göçüğü: 1 İşçi Kurtarıldı

Başakşehir'de İnşaat Göçüğü: 1 İşçi Kurtarıldı
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Başakşehir'deki bir konut inşaatında istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. İki işçiden Tolga Yahşi toprak altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; diğer işçi Ferdi Yahşi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir'de konut inşaatında istinat duvarı yapımı sırasında göçük yaşandı. Toprak altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Ekiplerin Ferdi Yahşi isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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